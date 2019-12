Esporte Atlético muda perfil de atletas para ser mais criterioso em 2020 Dragão terá nove novidades na apresentação. Clube não quer repetir erros de 2017, quando foi à Série A

Aos poucos, o Atlético monta elenco para a temporada 2020. Nove novos jogadores devem se apresentar a partir desta quinta-feira (2 de janeiro), conforme revelou o presidente do clube, Adson Batista, sem confirmar nomes. No perfil procurado por ele no mercado, estarão atletas que estão no futebol nacional, já têm histórico na Série A e procuram projeção na carreira. ...