Esporte Atlético-MG x Goiás: coleção de problemas para duelo contra o líder Duas derrotas em casa, desfalques, preparo físico criticado, pressão e tom de ameaça de torcedores fizeram parte da rotina alviverde nos últimos dias

O Goiás inicia neste sábado (10) diante do Atlético-MG uma sequência de dois jogos, fora de casa, contra postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Com pressão cada vez maior para reagir e problemas para escalar a equipe, o técnico Enderson Moreira busca a primeira vitória em sua terceira passagem pelo clube para dar um pouco de tranquilidade aos dias esmeraldin...