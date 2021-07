Esporte Atlético-MG x Atlético-GO: Dragão joga por reabilitação Fora, em Belo Horizonte, Atlético-GO duela com Atlético-MG em confronto direto por lugar na tabela

O Atlético-GO jogará pela reabilitação na Série A do Campeonato Brasileiro diante de um adversários mais impiedosos quando se trata de jogos oficiais - o xará mineiro, o Atlético-MG. As duas equipes atleticanas se enfrentam na noite fria desta quinta-feira (1º de julho), às 19 horas, no Mineirão. Em Belo Horizonte, a capital mineira, o Dragão nunca venceu o Galo. Este ...