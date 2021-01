Esporte Atlético-MG x Atlético-GO: Dragão busca regularidade em Minas Visitante indigesto na Série A, Dragão quer surpreender um dos melhores mandantes da competição nacional

A irregularidade é um problema que Atlético-GO e Atlético-MG têm em comum na Série A do Brasileiro, que ainda tem nove rodadas para ser disputada. Ambos querem se afastar desse incômodo na partida que será disputada no início da noite deste domingo (17), às 18h15, em Belo Horizonte. No Mineirão, onde o Galo mineiro tem se mostrado imbatível e obteve a maioria dos 50 ...