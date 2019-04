Esporte Atlético-MG vence Zamora de virada e segue vivo na Libertadores O triunfo levou o Atlético-MG aos três pontos, em terceiro lugar na chave, atrás do Cerro Porteño, com nove, e do Nacional do Uruguai, que está com seis

O Atlético Mineiro esteve no fundo do poço nesta quarta-feira, no Mineirão, mas conseguiu se manter vivo na Copa Libertadores. Vindo de duas derrotas no Grupo E, foi surpreendido, chegou a estar perdendo por 2 a 0 para o Zamora, mas conseguiu a virada para 3 a 2, com três gols marcados na etapa final, reagindo no torneio continental. O triunfo levou o Atlético-MG...