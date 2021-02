Esporte Atlético-MG vence os reservas do Palmeiras na despedida de Jorge Sampaoli O argentino dá adeus ao clube por causa do interesse do Olympique de Marselha (FRA). O treinador está há semanas analisando o elenco francês e planejando detalhes para sua chegada

O Atlético-MG venceu o Palmeiras nesta quinta (25), por 2 a 0, no estádio do Mineirão, em duelo da última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O volante Jair e o atacante Sasha fizeram os gols da partida. O resultado fez o Galo terminar a competição na terceira colocação, com 68 pontos. O jogo desta noite marcou a despedida do técnico Jorge Sampaoli do Galo. O argent...