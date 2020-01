Esporte Atlético-MG vence o Taubaté e avança na Copa São Paulo na liderança de grupo O clube mineiro, que corria sérios riscos de ser eliminado precocemente, avançou na liderança do Grupo 23

O Atlético-MG sofreu, mas conseguiu a vitória sobre o Taubaté por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Joaquim de Morais, em Taubaté (SP), e se classificou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube mineiro, que corria sérios riscos de ser eliminado precocemente, avançou na liderança do Grupo 23 com os mesmos seis pontos de River-PI e Taubaté. Enquanto os mineiros...