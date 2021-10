Esporte Atlético-MG vence o Inter por 1 a 0 em BH e dispara no topo da Série A O próximo duelo do Galo, que agora acumula 15 jogos de invencibilidade na Série A, será na quarta-feira (6), contra a Chapecoense

Um jogo sem muita inspiração, mas um resultado que dá fôlego enorme ao Atlético-MG. Na noite deste sábado (2), o Galo venceu o Internacional por 1 a 0, no Mineirão, e chegou a 49 pontos no Campeonato Brasileiro, seguindo com boa gordura na liderança da competição mais importante do país. Com o apoio de pouco mais de 7 mil torcedores, o time alvinegro também colocou p...