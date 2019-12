Esporte Atlético-MG vence o Corinthians em casa e se garante na Série A Galo eliminou qualquer risco de rebaixamento. Equipe paulista precisa de mais três pontos para conseguir vaga na Libertadores

O Atlético-MG derrotou o Corinthians por 2 a 1, neste domingo (1), no Independência, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e confirmou sua permanência na Série A, eliminando qualquer risco de rebaixamento. Com a vitória, o time mineiro chegou aos 45 pontos, e não pode mais ser superado pelo Cruzeiro (36 e que joga nesta segunda-feira contra o Vasco, em São Januário), q...