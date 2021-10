Esporte Atlético-MG vence o Ceará e segue confortável na ponta do Brasileiro Hulk, duas vezes, e Diego Costa fizeram os gols da vitória do Galo no Mineirão

O Atlético-MG se recuperou do empate diante do lanterna do Campeonato Brasileiro em seu compromisso anterior e, na tarde deste sábado (9), venceu o Ceará, por 3 a 0, no Mineirão, pela 25ª rodada da competição. Com dois gols do atacante Hulk, agora o artilheiro isolado do torneio, e um de Diego Costa, o Atlético disparou ainda mais na ponta da tabela, com 53 pontos...