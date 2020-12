Esporte Atlético-MG vence o Athletico e ganha moral para encarar o líder São Paulo A partida em Curitiba teve três gols, mas apenas um vale. Ele foi anotado pelo chileno Vargas, que fez o Galo chegar aos 46 pontos

Com atuação destacada do atacante Eduardo Vargas, o Atlético-MG venceu o Athletico-PR por 1 a 0, neste sábado (12), na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e encostou novamente no líder São Paulo. Agora com 46 pontos, o Galo vai esperar o clássico entre o Tricolor Paulista e o Corinthians, no domingo (13), para saber se ficará quatro ou set...