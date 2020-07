Esporte Atlético-MG vence o América-MG em jogo-treino, mas perde Tardelli por lesão O departamento médico do Galo não divulgou o período para recuperação do atacante de 35 anos, mas é possível que ele não volte aos gramados em 2020

O Atlético-MG venceu o primeiro teste sob o comando de Sampaoli em meio à pandemia do novo coronavírus. A equipe bateu o América-MG de virada por 3 a 2 em um jogo-treino realizado na Cidade do Galo, com transmissão da TV do próprio clube. O jogo foi disputado em quatro tempos de 30 minutos. Os gols aconteceram nos dois primeiros tempos do confronto. O Coelho abriu ...