Esporte Atlético-MG vence no 'parabéns de Hulk' e impede disparada do Palmeiras O atacante Hulk, autor de dois gols, ajudou bastante na vitória do Galo em cima do Tricolor Baiano por 3 a 0

O fim da manhã deste domingo (25) no Mineirão foi de parabéns para um jogador do Atlético-MG, que viveu momentos especiais na partida contra o Bahia, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Hulk, autor de dois gols, ajudou bastante na vitória do Galo em cima do Tricolor Baiano por 3 a 0. O meia Nathan fechou a conta no Gigante da Pampulha com gol nos acréscimos. O result...