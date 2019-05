Esporte Atlético-MG vence na despedida da Libertadores e vai para a Sul-Americana Zamora e Atlético-MG entraram em campo já eliminados da fase de grupos, sendo que Cerro Porteño e Nacional do Uruguai obtiveram as vagas nas oitavas de final

O Atlético Mineiro encerrou a sua decepcionante campanha na Copa Libertadores com uma vitória que lhe garante o consolo de disputar a Sul-Americana, a partir da segunda fase. Nesta terça-feira, com um time misto e dois gols de Alerrandro, derrotou o venezuelano Zamora por 2 a 1, em Barinas, garantindo a terceira posição do Grupo E. Zamora e Atlético-MG entraram em...