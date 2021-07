Esporte Atlético-MG vence Flamengo, que vê pressão sobre Ceni aumentar Com o resultado, o Atlético-MG foi aos 19 pontos, na briga pela liderança, agora ocupada pelo Palmeiras, com 22, enquanto o Flamengo fica com 12 pontos e vê Rogério Ceni pressionado

Após um primeiro tempo disputado, o Atlético-MG voltou com tudo e liquidou o Flamengo em apenas sete minutos do segundo tempo no Mineirão. Com dois gols de Savarino, o time mineiro venceu por 2 a 1 nesta quarta-feira (7). Arão diminuiu já no fim. O time da casa se aproveitou principalmente de espaços deixados no lado direito do ataque para construir a vitória no due...