Esporte Atlético-MG vence e quebra jejum, mas cai nos pênaltis e dá adeus à Sul-Americana O time argentino havia vencido a partida de ida por 2 a 1, na semana passada, em Santa Fé, e com o triunfo desta quinta-feira se credenciou para encarar na final o Independiente Del Valle, do Equador

Depois de acumular seis derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e ainda acumular um outro revés no confronto de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG finalmente conseguiu encerrar o seu jejum de vitórias, mas mesmo assim deu adeus ao torneio continental. Nesta quinta-feira à noite, no duelo de volta do mata-mata, a equipe superou o Colón por 2 a 1...