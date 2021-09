Esporte Atlético-MG vence de novo o Fluminense e vai à semifinal Na próxima fase, o Galo terá pela frente quem passar do duelo entre Fortaleza x São Paulo

Assim como aconteceu no Rio de Janeiro, onde venceu o Fluminense por 2 a 1, o Atlético-MG voltou a derrotar o Tricolor das Laranjeiras, desta vez por 1 a 0, no Mineirão, e avançou às semifinais da Copa do Brasil. Com o triunfo, conquistado com gol de Hulk, o time comandado pelo técnico Cuca, além da vaga, ganhou gorda premiação de R$ 7,3 milhões. Na próxima fase, ...