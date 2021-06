Esporte Atlético-MG vence com gol no primeiro ataque e amplia crise no Inter Ao time mineiro, o placar significa a terceira vitória seguida na competição. Já para o clube colorado, é mais uma dor de cabeça em meio à crise que já dura desde a demissão do técnico Miguel Ángel Ramírez

O Atlético-MG venceu o Internacional por 1 a 0 nesta quarta-feira (16), no estádio Beira-Rio. Nathan, no primeiro ataque do time visitante, decidiu o jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Ao time mineiro, o placar significa a terceira vitória seguida na competição. Já para o clube colorado, é mais uma dor de cabeça em meio à crise que já dura d...