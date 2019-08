Esporte Atlético-MG vence Botafogo novamente e avança na Sul-Americana

O Atlético-MG levou a melhor no duelo brasileiro contra o Botafogo e segue vivo na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, a equipe mineira venceu por 2 a 0 no Independência, em Belo Horizonte, e assegurou sua vaga nas quartas de final. Como já tinha vencido o jogo de ida, no Rio de Janeiro, por 1 a 0, o Atlético poderia até empatar, mas voltou a vencer e se classi...