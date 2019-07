Esporte Atlético-MG vence Botafogo no Rio e fica a um empate das quartas da Sul-Americana Erros da dupla de zaga da equipe carioca foram determinantes para o placar final

O Atlético Mineiro está mais próximo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, no Engenhão, abriu vantagem no confronto brasileiro das oitavas ao derrotar o Botafogo por 1 a 0, com gol de Vinícius e numa partida em que os erros da dupla de zaga da equipe carioca foram determinantes para o placar final. Afinal, Marcelo cometeu falha grave no la...