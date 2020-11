Esporte Atlético-MG vence, abre vantagem na ponta e afunda o Botafogo no Brasileiro Na próxima rodada, a equipe de Jorge Sampaoli encara o Internacional, enquanto o Glorioso terá o Flamengo pela frente

O Atlético-MG bateu o Botafogo por 2 a 1, na noite desta quarta (25), e abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Galo chegou a 42 pontos e tem três de vantagem para o Flamengo, que teve a partida desta rodada, contra o Grêmio, adiada. Já o Alvinegro, com 20 pontos, permanece na penúltima colocação e vê a situação na competição ficar ...