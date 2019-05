Esporte Atlético-MG treina no Panamá antes da despedida da Libertadores na Venezuela Do Panamá, o elenco atleticano seguirá para Barinas, local do confronto com o Zamora

O último treino do Atlético Mineiro na preparação para um compromisso pela Copa Libertadores foi no Panamá. Em uma das etapas da sua viagem para Barinas, onde o time vai encarar o venezuelano Zamora pela rodada final da fase de grupos, nesta terça-feira (7), parte do grupo de relacionados fez uma atividade nesta segunda no estádio Rommel Fernandez, na Cidade do Panamá. ...