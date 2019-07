Esporte Atlético-MG treina com reservas, mas técnico diz que escalará titulares em Goiás Técnico Rodrigo Santana não vai poupar jogadores para o duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira, contra o Botafogo

O técnico Rodrigo Santana comandou um treino na tarde desta sexta-feira, na Cidade do Galo, onde apenas os jogadores considerados reservas da equipe atualmente foram a campo. O treinador, porém, avisou que pretende escalar todos os titulares que estiverem à disposição no confronto diante do Goiás, no domingo, às 19 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 12ª r...