Esporte Atlético-MG tenta retomar confiança contra o Fortaleza após fim de série invicta O Atlético-MG busca o seu segundo caneco da competição, enquanto o Fortaleza sonha com o título inédito

Após ser derrotado pelo Atlético-GO no domingo (17), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e, assim, ver sua invencibilidade que durava 18 jogos ser interrompida, o Atlético-MG muda a chave e, nesta quarta-feira (20), inicia a batalha nas semifinais da Copa do Brasil. O Fortaleza, adversário dos mineiros na penúltima fase do milionário torneio nacional, chega ...