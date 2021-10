Esporte Atlético-MG supera gol contra bizarro, vira e vence o Cuiabá no Campeonato Brasileiro O Galo chega aos 59 pontos, 11 de vantagem para o Fortaleza, segundo colocado, e 13 de distância do Flamengo, o terceiro na tabela

Cada vez mais líder, o Atlético-MG venceu mais uma e aumenta a expectativa de seu torcedor no que diz respeito à quebra do jejum de 50 anos sem título do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (24), o time mineiro venceu o Cuiabá de virada por 2 a 1 e chega aos 59 pontos, 11 de vantagem para o Fortaleza, segundo colocado, e 13 de distância do Flamengo, o terceiro n...