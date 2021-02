Esporte Atlético-MG só empata com Bahia e praticamente dá adeus a chance de título Com o resultado no Mineirão, equipe baiana, primeira fora do Z-4, abre dois pontos em relação ao Goiás

Se o Atlético-MG ainda sonhava em ser campeão brasileiro, as chances se aproximaram de zero nesta noite de sábado (13). Sem conseguir convencer no Mineirão, o Galo só empatou em 1 a 1 com o Bahia. Sasha abriu o placar para os mineiros, mas Rossi deixou tudo igual no primeiro minuto do segundo tempo. Com o resultado, o Atlético permanece em terceiro lugar e vai ao...