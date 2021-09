Esporte Atlético-MG revela valores e diz que folha salarial do clube 'subiu só 6%' Por meio do Twitter, clube deu detalhes aos torcedores sobre a situação financeira dos últimos meses

O Atlético-MG, por meio de seu Twitter, deu detalhes aos torcedores sobre a situação financeira do clube nos últimos meses. De acordo com a página, "apesar das contratações, a folha do Atlético-MG subiu só 6%" em comparação entre os meses de fevereiro e setembro. O clube ainda ressaltou que, na conta, já estão embutidas as contratações das "estrelas internacion...