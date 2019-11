Esporte Atlético-MG repudia manifestações racistas de torcedor em clássico O clássico deste fim de semana foi marcado por brigas e confusões com as torcidas antes, durante e depois do jogo, que terminou em 0 a 0

O Atlético Mineiro repudiou as declarações racistas feitas por um torcedor da equipe ao fim do clássico com o Cruzeiro, disputado neste domingo, no Mineirão, pela 32ª rodada do Brasileirão. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o torcedor, não identificado, diz "Olha a sua cor" a um segurança, em meio a uma confusão nas arquibancadas. Na sequência, o mesmo torcedor a...