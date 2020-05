Esporte Atlético-MG prorroga por 3 meses e gratuitamente planos de sócios adimplentes A medida também vale para atleticanos que se associarem durante o período de paralisação das competições em função do surto de coronavírus

O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sette Câmara, comunicou nesta quinta-feira a prorrogação gratuita por 90 dias do Galo na Veia, o programa de sócio-torcedor, para todos aqueles que estiveram ativos e adimplentes. A medida também vale para atleticanos que se associarem durante o período de paralisação das competições em função do surto de coronavírus. "Vamos ...