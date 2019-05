Esporte Atlético-MG poupa Luan e mais 4 contra o Ceará e segue sem Adilson e Cazares Além do meia, o técnico interino Rodrigo Santana decidiu dar um descanso para o zagueiro Leonardo Silva, os meias Vinícius e Terans e o atacante Alerrandro

O Atlético Mineiro estará bastante desfalcado para o duelo com o Ceará, sábado (4), no Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (3), o clube comunicou que cinco jogadores serão poupados, incluindo o atacante Luan. Já o volante Adilson e o meia Cazares seguem lesionados. Após o duelo com o Ceará, o Atlético-MG viajará à Venezuela...