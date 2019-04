Esporte Atlético-MG perde para o Nacional-URU no Mineirão e está eliminado da Libertadores O triunfo também classificou o Nacional para as oitavas de final da Libertadores, pois o clube uruguaio chegou aos mesmos 12 pontos do Cerro Porteño no Grupo E

Vice-campeão estadual no fim de semana, o Atlético Mineiro voltou a decepcionar o seu torcedor. Nesta terça-feira, no Mineirão, perdeu por 1 a 0 para o Nacional do Uruguai, selando a sua eliminação na fase de grupos da Copa Libertadores com uma rodada de antecedência. O triunfo também classificou o Nacional para as oitavas de final da Libertadores, pois o club...