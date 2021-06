Esporte Atlético-MG perde para o Ceará em noite de falhas de Everson Bastante desfalcado devido a um surto de Covid-19 e ainda em uma noite de infelicidades, o Atlético-MG estaciona nos dez pontos e pode se distanciar do pelotão de frente

No apagar das luzes. Foi assim que o Atlético-MG foi derrotado pelo Ceará na noite desta quinta-feira (24), em jogo disputado no Castelão. Contando com duas falhas do goleiro Everson, uma no início da partida e outra já nos acréscimos, o time da casa venceu por 2 a 1. Lima abriu o placar para os cearenses logo no segundo minuto de jogo. Gabriel igualou o marcador já na ...