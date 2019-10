Esporte Atlético-MG perde em casa para Chapecoense e amplia crise Galo começa a viver ameaça de rebaixamento, enquanto equipe catarinense quebra jejum

O Atlético Mineiro segue em queda livre no Campeonato Brasileiro. Após figurar na zona de classificação à Copa Libertadores durante boa parte do primeiro turno, o time não para de acumular tropeços e, nesta quarta-feira, perdeu para a vice-lanterna Chapecoense por 2 a 0, no estádio Independência, em duelo válido pela 29ª rodada. O resultado manteve o Atlético-MG...