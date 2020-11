Esporte Atlético-MG paga R$ 7 milhões pelo atacante chileno Vargas O contrato de Eduardo Vargas com o Atlético-MG terá validade até 2022, e o atacante voltará a trabalhar com Jorge Sampaoli

O Atlético-MG anunciou a contratação do atacante chileno Eduardo Vargas, que está perto de completar 31 anos. A chegada do jogador é mais um pedido do técnico Jorge Sampaoli. A diretoria alvinegra vai gastar R$ 7,2 milhões, e esse valor será pago à vista com a ajuda dos investidores parceiros do clube. O contrato de Eduardo Vargas com o Atlético-MG terá validade até 20...