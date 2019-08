Esporte Atlético/MG opta por reservas contra Bahia, de olho na Sul-Americana Envolvido em decisão no torneio continental, Atlético-MG poupa titulares em Belo Horizonte

De olho na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG vai entrar em campo com uma equipe praticamente toda reserva neste sábado (24), às 11 horas, no Independência, contra o Bahia, em partida que abre a 16ª rodada do Brasileirão. A boa campanha da equipe mineira na competição nacional, na qual ocupa o quinto lugar na tabela com 27 pontos, não foi suficiente para que a comi...