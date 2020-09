Foi por pouco, mas o Atlético-MG conseguiu fazer seu dever de casa e venceu neste domingo (13) o Red Bull Bragantino por 2 a 1. Jogando no Mineirão, Réver abriu o placar para o Galo, ainda no primeiro tempo. Alerrandro, ex-Atlético, deixou tudo igual para o Massa Bruta na etapa final. No final do jogo, Savarino recolocou o Galo na frente e fez o gol da vitória.

Com o resultado, os mineiros vão aos 18 pontos, ultrapassam o São Paulo e sobem para o segundo lugar. O Bragantino fica com sete e permanece na última colocação.

3-4-3, 4-3-3 OU 5-2-3...

Sampaoli, para variar, mudou o Galo de novo, escalando três zagueiros e dois laterais direito. Na prática, o que se viu foi um time variando muito o posicionamento dos seus atletas. Guga atuou mais centralizado, mas voltou para a lateral nos momentos defensivos, enquanto Arana deixava o lado esquerdo para fortalecer a marcação no meio. Mailton, o outro lateral direito, recebeu uma orientação bastante ofensiva e praticamente só atuou do meio para frente, como um ponta. Sem tanta obrigação defensiva, foi agudo nas descidas e perigoso nos cruzamentos.

ATLÉTICO-MG SAI NA FRENTE SEM ESFORÇO

O Bragantino teve raros bons momentos no ataque, apesar de uma boa postura defensiva. Prevaleceu o domínio do Atlético, que amadureceu seu gol aos poucos. A principal arma foi Mailton, atacando o espaço na extremidade direita do campo, pecando na parte da conclusão das jogadas, assim como seus companheiros. Talvez por isso, o gol alvinegro só saiu na bola parada, com o escanteio cobrado por Arana e a cabeçada do capitão Réver.

CALMARIA NO BANCO DO GALO TEVE EXPLICAÇÃO

Folga para o juiz e para o quatro árbitro da partida: Sampaoli estava suspenso (terceiro cartão amarelo) e só acompanhou a partida dos camarotes. No seu lugar, Jorge Desio só tinha o nome parecido. O auxiliar é o oposto do treinador. Falou bastante com a equipe, mas adotou um estilo bem longe do elétrico comandante, que chutou e sacudiu a cadeira do Mineirão nos momentos de impaciência.

TEVE LEI DO EX

O Bragantino voltou mais disposto no segundo tempo, enquanto o Atlético retornou mais lento do intervalo. Com poucos minutos, isso ficou evidente no gol de Alerrandro, ex-Galo. Lucas Evangelista recebeu dentro da área e soltou uma bomba no travessão. No rebote, o centroavante ficou sozinho para apenas mandar a bola para a rede. 1 a 1.

SASHA PERDE PÊNALTI

Depois que levou o gol, o Atlético aumentou sua intensidade em campo. Keno entrou em campo, tabelou com Arana e foi calçado dentro da área. Sasha bateu mal e facilitou a defesa de Julio Cesar. No escanteio seguinte, o atacante pegou o rebote do goleiro e mandou para as redes, mas viu o gol ser corretamente anulado por impedimento.

KENO PARTICIPA DO GOL DA VITÓRIA

Bastante acionado no lado esquerdo do campo, Keno teve uma atuação melhor em relação aos seus últimos jogos. Dessa vez, ele teve mais sucesso nas jogadas individuais, e de lá saíram as melhores chances do Galo. Além do lance do pênalti, foi dele o cruzamento para Savarino aos 41 minutos. A bola atravessou a área e encontrou o venezuelano, que marcou o gol da vitória. Julio Cesar ainda defendeu o chute, mas a bola já havia entrado. 2 a 1 placar final.

ATLÉTICO-MG

Everson; Réver Igor Rabello, Junior Alonso; Guga, Allan, Alan Franco (Nathan) e Guilherme Arana; Mailton (Keno), Savarino e Eduardo Sasha (Hyoran). Técnico: Jorge Desio (Sampaoli suspenso)

RED BULL BRAGANTINO

Julio Cesar; Aderlan (Barreto), Léo Ortiz, Léo Realpe e Edimar; Ryller, Raul e Lucas Evangelista; Artur (Hurtado), Claudinho e Alerrandro (Robinho). Técnico: Maurício Barbieri

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Gols: Réver, 28'1ºT (1-0); Alerrandro, 3'2ºT (1-1); Savarino, 41'2ºT (2-1) Cartões amarelos: Guilherme Arana (CAM), Edimar, Maurício Barbieri (BRA) Cartão vermelho: Não teve