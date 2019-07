Esporte Atlético-MG leva gol aos 26s, erra pênalti, mas vira sobre Chapecoense Time agora volta as atenções para a Copa do Brasil, onde precisa reverter placar de três gols de desvantagem para o Cruzeiro

Com um time reserva, o Atlético Mineiro conseguiu superar um gol sofrido no minuto inicial e um pênalti perdido por Ricardo Oliveira para triunfar na décima rodada do Campeonato Brasileiro. Com um gol marcado aos 53 minutos do segundo tempo por Vinícius, venceu a Chapecoense por 2 a 1, na Arena Condá, mantendo o clube catarinense na zona de rebaixamento. O resul...