Esporte Atlético-MG leva empate do Inter no fim e vê São Paulo aumentar vantagem Galo permanece em 2º, mas só vai aos 43 pontos e vê o São Paulo abrir quatro pontos de vantagem

No primeiro duelo entre Atlético-MG e Internacional no "novo Mineirão", os donos da casa levaram um duro golpe já no final do jogo e só saíram com o empate de 2 a 2, neste domingo (6), no jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Yuri Alberto abriu o placar para os visitantes, mas Musto marcou contra e igualou o marcador. Na etapa final, Hyoran virou para o Galo...