Atlético-MG goleia River e pega o Palmeiras na Libertadores

O Atlético-MG se classificou com folga para a semifinal da Copa Libertadores da América. Com uma atuação impecável -e impiedosa nos primeiros minutos-, o Galo derrotou o River Plate por 3 a 0, nesta quarta-feira (18), no Mineirão, pelo jogo de volta do confronto que ficou marcado também pelo retorno da torcida ao estádio. Com dois gols de Zaracho e um de Hulk, a equipe d...