Esporte Atlético-MG goleia em casa e Flamengo busca empate com Athletico-PR Galo abre larga vantagem sobre o Fortaleza no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, enquanto Fla consegue empate, por 2 a 2, com o Furacão no último lance do jogo em cobrança de pênalti

O Atlético-MG não tomou conhecimento da boa equipe do Fortaleza e aplicou 4 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (20), no Mineirão. No outro confronto da chave, o Flamengo buscou empate, por 2 a 2, no último minuto com o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O Galo conseguiu o resultado mais expressivo da noite. O time comandado pelo té...