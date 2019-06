Esporte Atlético-MG goleia CSA em casa e segue na briga pela ponta do Brasileirão Os comandados do técnico Rodrigo Santana chegaram aos 15 pontos, com cinco vitórias em sete partidas disputadas até agora, um ponto atrás do líder Palmeiras

No embalo da classificação na Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro não tomou conhecimento do CSA neste domingo (2) e goleou o rival por 4 a 0, no Independência, pela sétima rodada do Brasileirão. O bom triunfo manteve a equipe mineira na briga pela ponta da tabela. Os comandados do técnico Rodrigo Santana chegaram aos 15 pontos, com cinco vitórias em sete par...