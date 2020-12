Esporte Atlético-MG fura retranca do Coritiba e vence por 2 a 0 Com o resultado, a equipe mineira amplia a sequência invicta, no Brasileirão, para cinco jogos e chega a 49 pontos

O Atlético-MG fez o dever de casa para não dar chance a São Paulo e Flamengo dispararem ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (26), o time mineiro furou a retranca do Coritiba e venceu por 2 a 0, no Mineirão, pela 27ª rodada da competição nacional. Já no segundo tempo, Hyoran recebeu passe na esquerda, na ponta da área, cortou para o...