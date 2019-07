Esporte Atlético-MG faz 2 a 0 em jogo alucinante, mas vaga na semi fica com o Cruzeiro O resultado foi o suficiente para fazer avançar a equipe de Mano Menezes que na semana anterior vencera facilmente por 3 a 0 um descuidado arquirrival no Mineirão, encaminhando sua 11ª participação nas semifinais do torneio

Todos os itens de equilíbrio e tensão que caracterizam um clássico se fizeram presentes no Independência nesta quarta-feira. Dois golaços, emoção até o fim, expulsões e o VAR como protagonista deram a tônica da vitória de 2 a 0 do Atlético-MG sobre o Cruzeiro. Só que a festa, no fim, foi da parte azul de Minas Gerais, no confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil. ...