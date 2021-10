Esporte Atlético-MG empata em 2 a 2 com a Chape no sufoco e amplia série invicta Com 50 pontos, o Atlético chegou a 16 jogos de invencibilidade e irá se preparar para enfrentar o Ceará no sábado

Líder isolado do Brasileiro e favorito antes de a bola rolar em confronto desta quarta-feira (6) na Arena Condá, o Atlético-MG não teve vida fácil e precisou penar para arrancar um empate em 2 a 2 com a Chapecoense, lanterna da competição. Após o Atlético ter aberto o placar ainda no primeiro tempo, com Borrero, a Chape virou com um tento em cada etapa da partid...