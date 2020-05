Esporte Atlético-MG elogia Léo Sena e pode tirá-lo do Goiás Diretoria atleticana teria alinhado acerto com o volante esmeraldino, que tem contrato com o Goiás até dezembro de 2020

O desejo do Atlético-MG de contar com o volante Léo Sena, de 24 anos, esquentou. O time mineiro quer contratar o jogador do Goiás, que tem vínculo com o clube esmeraldino até dezembro de 2020. O Galo teria se alinhado com o jogador para um acerto por cinco anos, de acordo com o Globoesporte.com. Desde 2019, o Goiás tenta renovar contrato com Léo Sena. No entanto, a...