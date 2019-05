Esporte Atlético-MG e Santos empatam no Independência e deixam definição para o Pacaembu O duelo de volta será disputado apenas em 6 de junho, em São Paulo

O primeiro encontro entre Atlético-MG e Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil foi movimentado, mas sem gols. Nesta quarta-feira, no Independência, os times desperdiçaram oportunidades e não saíram do 0 a 0, deixando a definição da série aberta para o duelo de volta, que vai ser disputado apenas em 6 de junho, no Pacaembu. Com Jorge Sampaoli suspenso po...