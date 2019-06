Esporte Atlético-MG e São Paulo fazem jogo movimentado e ficam no 1 a 1 em Belo Horizonte O resultado aumentou o jejum de vitórias do São Paulo, que não ganha agora há sete jogos. Já o Atlético-MG se distanciou na briga pelas primeiras colocações do Brasileirão

Atlético-MG e São Paulo encerraram o primeiro semestre de 2019 com boas atuações. As equipes fizeram um jogo movimentado, com gol polêmico, e empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi o último antes da parada da competição para a disputa da Copa América. O gol do Atlé...