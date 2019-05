Esporte Atlético-MG e Palmeiras jogam por liderança do Brasileiro Galo e Porco se enfrentam neste domingo, no Mineirão, em duelo que vale a ponta da tabela

Único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG enfrenta o Palmeiras neste domingo (12), às 16 horas, no Mineirão, no primeiro grande teste da equipe no início do torneio nacional. O time paulista também não foi derrotado na competição e ostenta 26 jogos de invencibilidade, levando em conta os jogos da edição passada e da atual. O j...