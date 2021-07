Esporte Atlético-MG derrota o Cuiabá por 1 a 0 e entra no G-4 do Campeonato Brasileiro Nacho Fernández recebeu assistência de Hulk e balançou a rede de Walter na Arena Pantanal

O Atlético-MG ratificou o posto de visitante indigesto no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (4), o time comandado pelo técnico Cuca derrotou o Cuiabá, por 1 a 0, na Arena Pantanal (MT), em confronto inédito, e conquistou o terceiro triunfo como visitante na competição mais importante do país. E foi no sufoco: com 16 pontos em 27 disputados, o time mineiro p...