Esporte Atlético-MG derrota o Botafogo e garante vaga na Copa Sul-Americana A segunda vitória seguida - tinha derrotado o Corinthians por 2 a 1 - fez o time do técnico Vagner Mancini chegar aos 48 pontos e subir para o 11º lugar

O Atlético-MG fez valer o fator casa e garantiu a classificação para a Copa Sul-Americana de 2020. Na noite desta quarta-feira, o time mineiro superou o Botafogo por 2 a 0, no estádio do Mineirão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A segunda vitória seguida - tinha derrotado o Corinthians por 2 a 1 - fez o time do técnico Vagner Mancini chegar aos 48 pont...